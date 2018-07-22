Москва, 22 июля, 2018, 08:06 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 22 июля, воздух прогреется до +24 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Константин Маковский. Дети бегущие от дождя (фрагмент). 1872

Согласно прогнозу синоптиков, воздух в столице прогреется до +22…+24градусов Цельсия.

При этом погода будет облачной и дождливой. Местами ожидаются сильные грозы.

Ветер в регионе будет восточным и северо-восточным. Его скорость составит 5−10 м/с. Во время грозы возможны порывы до 15 м/с.

«Желтый» уровень погодной опасности в Москве сохраняется на 22 июля.

Погода на европейской территории России остается неустойчивой. Мощный антициклон, который держал жаркую и сухую погоду, сместился на северо-восток, уступив место циклону, принесшему обильные осадки. Однако сейчас антициклон снова смещается на юго-запад, и в скором времени снова может установиться сухая жара.