Буэнос-Айрес, 22 июля, 2018, 07:25 — ИА Регнум. Торговая война между Евросоюзом и Соединёнными Штатами стала реальностью, заявил глава минфина Франции Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает агентство Reuters.

Чарльз Дана Гибсон. Их первая ссора. 1914

В ходе заседания финансовой «двадцатки» в Буэнос-Айресе глава ведомства подчеркнул, что угрожающая мировому развитию торговая война между ЕС и США уже началась.

Также Ле Мэр призвал Вашингтон сделать первый шаг к диалогу и, «вернувшись к здравому смыслу», проявить уважение как к международному праву, так и к своим торговым партнерам.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ведущие мировые державы должны не разрушать мировой порядок в ходе торговых войн, а укреплять его. Также политик подчеркнул — торговые войны в прошлом вели к открытым военным конфликтам.

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