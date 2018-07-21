Киев, 21 июля, 2018, 23:30 — ИА Регнум. Граждане Украины за первое полугодие 2018 года пересекли границу с Крымом 519 тысяч раз. Об этом 21 июля сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

NASA Крым. Спутниковый снимок

Как уточняется, речь идёт не о количестве людей, посетивших Крым, а «только о факте пересечения».

При этом, согласно данным ведомства, в последние годы число пересечений украино-росийской границы на данном участке сокращается. «Если взять июнь этого года и июнь прошлого года, то общий пассажиропоток в Крым и из Крыма уменьшился на 6%», — сообщили в Госпогранслужбе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в июле правительство Украины приняло решение о выделении около 106 млн гривен (порядка 240 млн рублей) на обустройство пунктов пропуска «Каланчак» и «Чонгар» на границе с Крымом. На указанные средства планируется обустроить медицинские пункты и санитарно-гигиенические зоны, парковки, а также открыть центры оказания административных услуг на КПП.