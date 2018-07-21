Хельсинки, 21 июля, 2018, 22:55 — ИА Регнум. На севере Финляндии один человек погиб в результате крушения лёгкого вертолёта из Норвегии, передаёт издание Ilta-Sanomat.

Вертолёт

Как сообщается, авария произошла 21 июля в общине Энонтекиё. По информации спасательных служб, на борту находились двое норвежских граждан. Одному из них удалось выжить, пострадавший был доставлен в больницу в Норвегии.

На месте аварии проводятся следственые мероприятия. Причины произошедшего на данный момент не установлены.