Хмеймим, Сирия, 21 июля, 2018, 19:31 — ИА Регнум. Российские военные в Сирии в ночь на 21 июля сбили запущенный боевикам беспилотный летательный аппарат в районе авиабазы Хмеймим. Об этом сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

Leigh Miller Беспилотник

По его словам, беспилотник был запущен с подконтрольной боевикам территории на севере провинции Латакия. Аппарат был зафиксирован и уничтожен российскими средствами ПВО.

Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет, авиабаза Хмеймим пролдолжает функционировать в плановом режиме.

Комментируя произошедшее, Цыганков отметил, что сирийские боевики не прекращают попыток атаковать российские военные объекты на территории страны. Ежедневным миномётным и артиллерийским обстрелам подвергаются также позиции сирийских правительственных сил и жилые кварталы вблизи линии разведения сторон в провинциях Латакия, Алеппо и Хама.