Село Черепянь, Липецкая область, 21 июля, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Четыре подростка перевернулись на самодельном плоту на реке Дон в Липецкой области, двое из них погибли, передаёт 21 июля телеканал «Россия 24».

Плот

Уточняется, что погибли дети 10 и 14 лет. Двое выживших смогли самостоятельно выбраться на берег.

В региональном управлении МЧС России подтвердили ИА REGNUM информацию о происшествии на реке в районе населённого пункта Черепянь Лебедянского района.

Сообщается, что тела двоих погибших были извлечены из воды и переданы сотрудникам полиции. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.