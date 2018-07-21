Москва, 21 июля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. О завершении своей карьеры в футболе объявили защитники ЦСКА братья Березуцкие. Об этом 21 июля сообщается на официальном сайте клуба.

Дмитрий Голубович Василий Березуцкий

«Сегодня с легкой грустью, но с полной уверенностью в своем решении мы объявляем о завершении карьеры профессиональных футболистов», — говорится в обращении братьев к болельщикам.

Соглашения обоих игроков с московским клубом истекли 30 июня. Братья завершили футбольную карьеру в возрасте 36 лет, после 16 лет, проведенных в ЦСКА.

Напомним, что Алексей и Василий Березуцкие являются шестикратными чемпионами страны, шестикратными обладателями Суперкубка России, обладателями Кубка УЕФА сезона-2004/05. Алексей шесть раз становился обладателем Кубка России, Василий — семь. Кроме того, Березуцкие являются семикратными серебряными и дважды бронзовыми призерами чемпионатов России в составе московского клуба.

Василий Березуцкий провел за ЦСКА 531 игру и забил 13 голов, также на его счету 5 мячей в 101 матче за сборную России. На счету Алексея 502 встречи и 11 голов за армейский клуб и 58 игр за национальную команду.