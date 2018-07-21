Киев, 21 июля, 2018, 19:04 — ИА Регнум. На Украине 21 июля завершились совместные украинско-натовские морские военные учения Sea Breeze 2018, сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

Mil.gov.ua На учениях Sea Breeze 2018

Учения проводились на территории Одесской и Николаевской областей, а также в северо-западной части Чёрного моря. В манёврах были задействованы корабли Украины, США, Болгарии, Турции, Румынии, Молдавии, Грузии, Великобритании, Канады.

«Совместной отработкой задач мы продолжаем добрую традицию морской дружбы и партнёрства, которые с годами будут становиться всё крепче», — заявил по окончании учений командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он отметил, что «все компоненты достойно справились с заданиями и поставленные цели были достигнуты».

Как указывается в пресс-релизе, церемония окончания учений «завершилась словами благодарности, вручением подарков и коллективным фото на память».

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