Чита, 21 июля, 2018, 18:51 — ИА Регнум. Жители пяти районов Забайкальского края 21 июля остались без электроэнергии в результате аварии, сообщает пресс-служба компании «Читаэнерго».

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"В результате шквалистого ветра и ливня произошло технологическое нарушение энергоснабжения потребителей частично в Агинском, Карымском, Дульдургинском, Акшинском и Кыринском районах», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в результате непогоды произошло падение двух опор на воздушной линии электропередачи «Дарасун — Дульдурга» напряжением 110 кВ.

На месте аварии ведутся восстановительные работы, в которых задействовано 48 человек и 17 единиц техники. Сообщается, что для подачи электроэнергии на социально-значимые объекты используются передвижные дизельгенераторные установки.