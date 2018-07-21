Североуральск, Свердловская область, 21 июля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. В свердловском Североуральске нормальное питьевое водоснабжение могут вернуть уже утром 22 июля. До 10:00 коммунальщики будут дополнительно обеззараживать воду, говорится в официальном сообщении мэрии.

AVRS Нет воды

Гиперхлорирование воды идёт с 14:00 по местному времени 20 июля. Уровень цветности воды уже в пределах нормы. Но такой показатель как мутность превышает норму в несколько раз.

Дополнительные дезинфекционные мероприятия начались в 23:00 21 июля.

Напомним, 16 июля в искусственном русле реки Калья возле водозабора возник провал. Грязная вода попала в водопровод.

Вечером 19 июля авария была ликвидирована. Но пока воду из водопровода пить нельзя. Горожан обеспечивают привозной водой, также можно брать её в родниках.