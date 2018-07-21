Тегеран, 21 июля, 2018, 20:12 — ИА Регнум. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что считает бесполезными переговоры с США, сообщило 21 июля агенство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Али Хаменеи

«На слово и даже на подпись США нельзя полагаться, поэтому переговоры с США бесполезны», — передает агенство слова Хаменеи.

Такое заявление Хаменеи сделал во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом и дипломатическим корпусом страны.

Кроме того, на встрече Хаменеи весьма лестно отозвался о заявлении президента Ирана Хасана Роухани о том, что вся система поставок нефти из ближневосточного региона может оказаться под угрозой, если США продолжат добиваться от своих партнёров отказа от закупки иранской нефти. При этом Иран является третьим по величине производителем нефти среди стран ОПЕК.

Напомним, что в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из иранской ядерной программы. После выхода США расширили санкции против Ирана.