Москва, 21 июля, 2018, 18:14 — ИА Регнум. В ходе телефонного разговора главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединённых Штатов Майка Помпео стороны обсудили острые международные вопросы и вопросы российско-американских отношений. Об этом сообщает 21 июля пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Mid.ru Сергей Лавров и Майк Помпео

Отмечается, что телефонные переговоры прошли по инициативе американской стороны.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о перспективах дальнейшего выстраивания отношений между нашими странами с целью их нормализации на равноправной и взаимовыгодной основе», — сообщили в МИД РФ.

Кроме того, руководители дипломатических ведомств обсудили ситуацию в Сирии и КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в рамках российско-американского саммита в Хельсинки Сергей Лавров провел встречу с Помпео.

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