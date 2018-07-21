Юрмала, Латвия, 21 июля, 2018, 17:59 — ИА Регнум. Посетители международной художественной ярмарки современного искусства Jurmala Art Fair — 2018 получили возможность пообщаться с известным американским кинорежиссером Дэвидом Линчем. Встреча проводилась в формате видеоконференции.

Sasha Kargaltsev Дэвид Линч

По словам Линча, в настоящее время для фильмов стиля «арт-хаус» наступили трудные времена, а зрители предпочитают приходить в кинотеатры лишь для просмотра зрелищных блокбастеров.

Также деятель киноискусства подчеркнул, что местом свободной работы и инноваций на сегодняшний день для него стало кабельное телевидение.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года на фестивале Festival of Disruption в Нью-Йорке Линч раскритиковал желание зрителей сразу после просмотра киноленты выложить свою реакцию в соцсети.

Читайте также: Дэвид Линч призвал зрителей сначала думать, а потом писать в соцсетях