Лондон, 21 июля, 2018, 17:31 — ИА Регнум. Статью, в которой сравниваются самолеты глав США и России опубликовала 18 июля газета Daily Mail.

U.S. Air Force Самолёт президента США

Британское издание сравнило самолеты, на которых главы двух стран прилетели на двустороннюю встречу в Хельсинки 16 июля.

Журналисты выяснили, что авиалайнер Путина стоит на 500 млн долларов дешевле, чем лайнер Трампа, но внутри отличается более роскошной обстановкой.

Самолет Путина сравнивают с отелем класса люкс. В лайнерах обоих президентов есть офис, звуконепроницаемый конференц-зал, столовая и кухня, но в самолете Путина есть, кроме прочего, спортзал и ванная класса люкс.

Отмечается, что самолет Трампа при этом развивает максимальную скорость 1000 км/ч, а самолет Путина — 900 км/ч. И длина лайнера российского президента меньше на 5 метров.

Напомним, что 16 июля в Хельсинки состоялась двусторонняя встреча президентов США и России. Это была первая полноформатная встреча лидеров двух стран. На встрече главы государств обсудили множество вопросов и заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.