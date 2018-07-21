Москва, 21 июля, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Россия и Катар обсуждают вопросы, связанные с поставкой Дохе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) С-400, однако о конкретных деталей возможной поставки речь пока не идёт, заявил посол России в Дохе Нурмахмад Холов в интервью ТАСС.

Kremlin.ru ЗРС С-400

«Обсуждение вокруг этого вопроса есть, возможно, и желание у них есть, но каких-то конкретных очертаний этого вопроса пока еще нет», — подчеркнул посол.

По словам Холова, если дело с поставками С-400 дойдёт до конкретики, Россия будет учитывать в данном вопросе собственные интересы, и мнение Саудовской Аравии, выступающей против поставок Катару российских систем ПВО, «не будет иметь ключевого значения».

Читайте также: Саудовская Аравия нападёт на Катар, если тот купит у России С-400

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня посол Катара в Москве Фахд аль-Аттыйя заявил, что угрозы Саудовской Аравии напасть на Катар в случае получения Дохой от Москвы комплексов ПВО С-400 являются «грубым вмешательством» во внутренние дела России и Катара.

Читайте также: МИД Катара прокомментировал угрозы саудитов по вопросу закупки Дохой С-400