Киев, 21 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Запад должен ввести санкции против российских портов на Чёрном море из-за якобы имеющей место блокады портов Украины на Азовском море, заявил 20 июля в эфире телеканала «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР Нижайшая просьба

По словам украинского чиновника, Киев в настоящее время ведёт переговоры о введении антироссийских санкций «с европейскими и американскими партнёрами».

Также Омелян добавил, что граждане России «жестоко поплатятся» за строительство моста в Крым.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля украинский президент Петр Порошенко заявил, что страны ЕС приняли решение ввести санкции против шестерых граждан РФ, участвовавших в строительстве Крымского моста.

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