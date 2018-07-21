Киев, 21 июля, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Украинские власти законодательно передали Нидерландам право провести суд по делу о крушении Boeing 777 Malaysia Airlines в Донбассе в 2014 году. Соответствующие законы подписал президент Украины Пётр Порошенко, сообщает 21 июля его пресс-служба.

Defensie.nl На месте падения MH-17

Отмечается, что первый нормативный акт касается ратификации соглашения между Украиной и Нидерландами о международном сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с указанной авиакатастрофой, второй закон касается выполнения данного соглашения.

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Следует отметить, что ратификация соглашения дает право преследовать лица за преступления, связанные с крушением пассажирского авиалайнера, причем судебное преследование подозреваемых будет происходить в суде Нидерландов.

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