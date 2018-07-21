Обнинск, Калужская область, 21 июля, 2018, 16:14 — ИА Регнум. Выпуск чехлов из кварцевой керамики для термозондов, востребованных в металлургии и при высокотемпературной термообработке на машиностроительных заводах, наладили на Обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области.

Фото пресс-службы «ОНПП «Технология» В цеху.

Как сообщили 21 июля корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, новая продукция была разработана по заказу отечественных производителей термозондов.

Ученые и инженеры «Технология», используя опыт создания конструкционной керамики для высокотеплонагруженных элементов скоростных летательных аппаратов оборонного значения, смогли обеспечить продукции заданные характеристики. Результаты сравнительных испытаний показали, что параметры изделий обнинского предприятия превышают показатели термопрочности чехлов, ранее приобретавшихся заказчиком, и имеют оптимальное соотношение цена/качество.

Предприятие «Технология» уже получило гарантированный заказ на поставку 8 тыс. единиц новой продукции до конца 2018 года с увеличением количества до 14 тыс. в следующем году.

«Доведение доли гражданской продукции до 50%, наряду с гарантированным выполнением гособоронзаказа для предприятия — приоритетные задачи, — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. — Направление «Керамика» является одним из перспективных в решении этих вопросов».

По его словам, вся выпускаемая керамическая продукция «создана с использованием надежных оборонных технологий, обладает уникальными характеристиками».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, предприятия калужского ОПК переориентируют на выпуск гражданской продукции. Научно-производственная база региона, созданная в основном для развития оборонной сферы, может быть успешно переориентирована на гражданскую.

Так, потенциал для решения задачи имеют АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина, АО «КЭМЗ», АО «Тайфун», ОАО «Калужский двигатель» и другие заводы Калужской области, связанные с оборонно-промышленным комплексом. По мнению правительства региона, у этих предприятий есть хорошая возможность выпускать высокотехнологичную и конкурентоспособную продукцию в авиационной, космической и медицинской сферах, а также в области приборостроения, транспорта и механизации сельского хозяйства.

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