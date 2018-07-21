Житомир, Украина, 21 июля, 2018, 15:44 — ИА Регнум. В результате ДТП с маршрутным такси в Житомирской области Украины погибли десять человек, в том числе две гражданки России. Владелец такси задержан, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

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Отмечается, что в ходе следственных действий установлен ряд нарушений требований к техсостоянию маршрутного микроавтобуса, который осуществлял перевозку людей.

«Задержан владелец транспортного средства, 41-летний житель Ровенской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля в Житомирской области столкнулись микроавтобус, который следовал из Киева в Ровно и грузовой автомобиль DAF. В результате происшествия погиб водитель маршрутки и девять её пассажиров.

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