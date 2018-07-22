Москва, 22 июля, 2018, 19:21 — ИА Регнум. 21 июля в музее-заповеднике «Коломенское» прошёл Московский международный фестиваль «Сабантуй-2018» — татаро-башкирский семейный и спортивный праздник. Его отмечают не только в России, но и за рубежом — он включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО и проводится в 158 городах мира. В 2018 году московскому «Сабантую» исполнилось 30 лет со дня первого проведения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристина Уколова ИА REGNUM Восточный хор

«Я очень рад, что этот год для фестиваля — юбилейный. Это большой праздник добрых традиций и межнационального согласия, на который мы приглашаем всех жителей Москвы и гостей столицы», — отметил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков.

Гости «Сабантуя» посетили фестиваль уличной еды, барабанное и ледовое шоу, увидели конкурсы и представления разных стран мира. Главным подарком стал гигантский чак-чак весом 2018 кг, дегустация которого прошла в Коломенском парке.

Кристина Уколова ИА REGNUM Перед раздачей праздничного чак-чака

На фестивале работали шесть сцен, каждая из которых символизировала одну из частей света. На главной площадке под названием «Европа» прошли выступления популярных исполнителей, на площадке «Азия» гости познакомились с главными традициями татаро-башкирской культуры, а сцена «Северная и Южная Америка» стала местом выступления известных бизнесменов и бизнес-тренеров.

Кристина Уколова ИА REGNUM Пара в национальных костюмах

Художественным руководителем мероприятия является европейский режиссер и продюсер Ханс-Йоахим Фрай. Специальными гостями мероприятия станут олимпийская чемпионка Алина Загитова, игроки хоккейных клубов «АКБарс», «Рубин», «Салават Юлаев» и волейбольного клуба «Зенит».

Кристина Уколова ИА REGNUM Борец с синим кушаком делает бросок

Организаторами фестиваля выступили правительство Москвы, правительство Татарии, правительство Башкирии и региональная татарская национально-культурная автономия города Москвы.

Кристина Уколова ИА REGNUM Девушки наливают чай в татарской деревне

Как сообщало ИА REGNUM, петербургскому Сабантую в 2018 году исполнилось уже 105 лет.

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