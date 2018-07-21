Новороссийск, Краснодарский край, 21 июля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Новороссийске сегодня, 21 июля, всего за полтора часа выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил журналистам начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Игорь Васильев.

Василий Поленов. Ливень. 1874

По словам Васильева, всего за 1 час 30 минут ливня в Новороссийске выпала месячная норма осадков.

«Большой объём воды пришёл со стороны так называемых бугров, в результате центр города был практически парализован», — сообщил Васильев.

Спасатели эвакуировали с затопленных улиц более десятка легковых автомобилей.

К настоящему моменту вода быстро сошла и коммунальщики начали обход домовладений и анализ коллекторов.

По прогнозам синоптиков, ливни и грозы в Новороссийске продолжатся до 23 июля.