Ессентуки, Ставропольский край, 21 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Первый открытый кинофестиваль «Хрустальный источникЪ» начал свою работу в городе Ессентуки, сообщает 21 июля портал Stavropol-poisk.ru.

(сс) geralt Кинофестиваль

По замыслу организаторов фестиваля, это событие должно стать одним из катализаторов развития курортов Ставрополья. На фестивале ожидается более полутора сотен именитых гостей. На открытии гости пройдут по самой длинной в мире красной ковровой дорожке.

Торжественная церемония открытия состоится на Театральной площади города Ессентуки, здесь же состоится показ фильма-открытия. Это будет российская кинолента Эдуарда Парри «Жили-были» с участием актеров Ирины Розановой, Федора Добронравова и Романа Мадянова.

С 22 июля начнутся кинопоказы. В конкурсной программе участвуют 11 фильмов. Это кинофильмы: «Жили Были», «Царь-Птица», «Скиф», «Холодное танго», «Сын», «Жги», «Три дня до весны», «Доминика», «Свидетели», «Карп отмороженный», «Непрощенный».

Кроме конкурсного, в рамках фестиваля пройдут внеконкурсный и детский кинопоказы, а также ретроспектива президента фестиваля Эвклида Кюрдзидиса и цикл фильмов «Кино под кавказским небом».

Также посетители кинофестиваля смогут принять участие в мастер-классах, посетить творческие вечера и спектакли и концерты с участием любимых киноартистов.

Мероприятия кинофестиваля пройдут в пяти городах Кавказских минеральных вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске.

Одним из центральных событий фестиваля, по замыслу его организаторов, станет открытие Детской комнаты городской больнице города Ессентуки. Это будет подарком городу от кинофестиваля «Хрустальный источникЪ» и Детского мира.

Напомним, что мероприятия кинофестиваля пройдут с 21 по 28 июля в пяти городах Кавказских минеральных вод: Ессентуках, Кисловодске, Железноводске, Георгиевске и Пятигорске.