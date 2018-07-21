Киев, 21 июля, 2018, 13:34 — ИА Регнум. Власти Украины хотят добиться от Запада введения санкций против портов России на Черном море. Об этом накануне, 20 июля, заявил в эфире телеканала «112 Украина» министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Перед господином

По словам Омеляна, Украина хочет добиться санкций Запада против российских портов в отместку за то, что Россия якобы блокирует украинские порты на Азовском море.

«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», — сказал министр инфраструктуры Украины.

Стоит отметить, что в тот же день заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что украинские СМИ искусственно обостряют ситуацию с досмотром Россией украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе.

Зеркаль напомнила, что согласно международному морскому праву, военные корабли имеют право останавливать гражданские суда для осмотра и никакого специального мандата им для этого не нужно.

Также Зеркаль отметила, что на данный момент ни один украинский судовладелец не жаловался на досмотр своих судов российскими пограничниками.