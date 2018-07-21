В Челябинске суд арестовал замминистра экономики региона
Челябинск, 21 июля, 2018, 13:09 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска арестовал первого заместителя министра экономики Челябинской области Антона Бахаева, который является фигурантом уголовного дела о мошенничестве.
(сс) 3839153
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Напомним, накануне стало известно, что управление Федеральной службы безопасности по Челябинской области задержало первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольгу Алейникову.
Обоим были предъявлены обвинения в мошенничестве.
Бахаев арестован судом до 19 сентября включительно.