Москва, 21 июля, 2018, 12:59 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании в МИД РФ с послами и постпредами обозначил приоритеты дальнейшей деятельности дипломатической службы. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел России.

Kremlin.ru Совещание послов и постоянных представителей России

Напомним, 19−20 июля в штаб-квартире МИД РФ на Смоленской площади состоялось совещание российских послов и постпредов. В совещании принял участие президент России Владимир Путин.

На этом совещании российский лидер затронул наиболее важные для России международные вопросы. Путин также отметил успехи внешней политики России и обозначил приоритеты дальнейшей деятельности отечественной дипломатической службы.

«Главный ориентир — обеспечение благоприятных внешних условий для ускоренного внутреннего развития», — сказано в сообщении МИД России.

Путин подчеркнул, что для решения этих задач потребуется расширение международного сотрудничества на всех направлениях с опорой на принципы, закреплённые в действующей концепции внешней политики.