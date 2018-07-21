Ленинградская область, 21 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. В Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и грузового автомобиля. Погибли три человека. Об этом сегодня, 21 июля, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

(сс) TanteTati Стекло вдребезги

ДТП произошло во Всеволжском районе Ленинградской области. Около 8:00 по московскому времени на подъезде к деревне Хапо-Ое пассажирский автобус ПАЗ маршрута 801 столкнулся с прицепом грузовика Scania, который занесло при повороте.

В результате столкновения погибли трое мужчин и женщина, находившиеся в автобусе. Ещё шесть человек получили ранения.

По данному факту проводится доследственная проверка.