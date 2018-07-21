Липецк, 21 июля, 2018, 11:50 — ИА Регнум. В Липецке 19 июля произошла утечка серной кислоты. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления государственной противопожарной службы.

Вагон-цистерна для транспортировки серной кислоты

ЧП произошло на железнодорожной станции Казинка. Сигнал от диспетчера спасатели получили 19 июля в 11:40.

Утечка серной кислоты произошла на 14-м железнодорожном пути. Вещество просочилось на грунт из сварного шва железнодорожной цистерны. Утечку устранили, наложив на шов пластырь с помощью пневматической подушки. Пострадавших нет.