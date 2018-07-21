Париж, 21 июля, 2018, 11:59 — ИА Регнум. Радиоактивные изотопы обнаружили французские ученые-ядерщики в вине из Калифорнии, сообщила 20 июля The New York Times.

(сс) tookapic Красное вино

Ученые Национального центра научных исследований (CNRS) во Франции изучили 18 бутылок красного и розового калифорнийского вина, сырьем для которого послужил урожай винограда, собранный в 2009 — 2012 годах. В образцах вина, произведенных после фукусимской аварии, количество радиоактивных веществ удвоилось.

Французская группа исследователей в последнее время изучала вина со всего мира, пытаясь соотнести дату сбора сырья для вина с содержанием в вине радиоактивных изотопов. Вина, произведенные после крупных ядерных событий, вроде советских и американских испытаний атомного оружия или после аварий на АЭС, по мнению исследователей, должны показать более высокий уровень содержания цезия-137. Дело в том, что цезий-137 — изотоп искусственного происхождения и не встречается в природе.

Целью исследования было разработать метод проверки вина на подлинность, так как цезий-137 не может содержаться в вине, произведенном ранее середины XX века.

Исследователи отмечают, что, несмотря на содержание радиоактивных изотопов, калифорнийское вино не стало опасным для здоровья.

«Уровень содержания изотопа в вине ниже природного радиационного фона, который существует по всему миру», заявили специалисты.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заражение цезием-137 повышает риск развития онкологических заболеваний, однако уровень радиоактивных материалов из Фукусимы в пищевых продуктах и напитках, произведенных в странах за пределами Японии, слишком низкий, чтобы привести к опасности для здоровья.

Напомним, что авария на японской АЭС в городе Фукусима произошло в 2011 году. Причиной аварии было цунами, обрушившееся в результате 9-балльного землетрясения на побережье Японии. Во время аварии произошли выбросы радиоактивных веществ в воду и атмосферу. Районы, прилегающие к станции, в результате аварии стали непригодны для проживания. Ликвидация последствий аварии займет, по данным специалистов, около 40 лет.