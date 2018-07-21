Москва, 21 июля, 2018, 11:35 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летним юбилеем города. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована сегодня, 21 июля, на официальном сайте Кремля.

(сс) Dio-fine-art Гороховец

Российский лидер отметил, что Гороховец — один из древнейших городов Владимирской земли. Он славится богатым наследием, уникальными памятниками архитектуры, зодчества, искусства. Путин подчеркнул, что Гороховец по праву считается исторической жемчужиной России.

Путин напомнил, что Гороховец на протяжении столетий играл очень значимую роль в укреплении российской государственности, развитии промышленности, торговли, ремёсел. Гороховец был свидетелем многих важных исторических событий.

Ведь именно их Гороховского уезда из своей вотчины, князь Дмитрий Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить Второе народное ополчение в 1612 году.

Президент считает, что общей задачей граждан России является поддержка малых исторических городов страны. Путин пишет, что ему очень отрадно видеть, что Гороховец, сохраняя свой самобытный облик, устремлён в будущее. Город укрепляет туристический потенциал, а также становится востребованной площадкой для общественных, просветительских, культурных инициатив.