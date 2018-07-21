Москва, 21 июля, 2018, 11:11 — ИА Регнум. Российский академический молодежный театр вновь стал на лето балетной меккой поклонников классической хореографии. До 28 августа здесь ежедневно в рамках фестиваля «Летние балетные сезоны» будут идти такие шедевры мировой сцены как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Золушка», «Дон Кихот», «Спящая красавица», «Жизель», «Ромео и Джульетта», «Баядерка». Все в постановках блестящих хореографов — Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена и Александра Горского. И все в исполнении ведущих балетных трупп столицы.