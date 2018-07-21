Москва, 21 июля, 2018, 11:08 — ИА Регнум. В Новой Третьяковке на Крымском валу 26 июля открывается необычная экспозиция — выставка-эксперимент «Третьяковка: другая редакция». Это совместный проект Третьяковской галереи и магистерской программы Advanced Urban Design (Институт «Стрелка» / Высшая школа урбанистики НИУ ВШЭ).

(сс) Yuriy Lapitskiy Новая Третьяковка на Крымском валу

Как поясняет в своем релизе Третьяковская галерея, «через залы основной экспозиции проложен необычный маршрут, который связывает произведения самых разных жанров и эпох в общую историю о городских парадоксах ХХ века». А по новому пути, названному соответственно «Другой маршрут», неискушенных посетителей поведут известные писатели, художники, архитекторы, искусствоведы, дизайнеры моды и градостроители: Марина Разбежкина, Юрий Пальмин, Григорий Ревзин, Павел Пепперштейн, Арсений Жиляев, Владимир Паперный и многие другие — они покажут город через призму советского изобразительного искусства — от авангарда 1920-х до московского концептуализма.