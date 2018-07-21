Киев, 21 июля, 2018, 11:07 — ИА Регнум. О резко возросшем количестве заболеваний острой кишечной инфекцией (ОКИ) в Мариуполе (Украина) предупредил россиян Роспотребнадзор 21 июля на сайте ведомства.

Василий Поленов. Больная. 1886

«Более 80 случаев ОКИ зарегистрировано в Мариуполе в период с 6 по 12 июля текущего года. Это больше, чем на прошлой неделе и выше уровня заболеваемости за аналогичный период 2017 года на 44,1%.», — говорится в сообщении.

По данным опроса граждан, большинство из них связывают возникшее заболевание с купанием в море.

Отмечается, что более 60% заболевших — дети.

По информации Роспотребнадзора, в черте города имеются несанкционированные канализационные стоки, которые могли послужить причиной вспышки инфекции. В начале июля уже были зарегистрированы нестандартные исследования морской воды по микробиологическим показателям.

В связи с этим, Роспотребнадзор попросил учесть информацию при планировании поездок.

Напомним, что ранее ведомство усиливало контроль в Ростовской области в связи с сообщениями о вспышках холеры и дифтерии на Украине. По результатам мониторинга эти данные не нашли подтверждения, но, тем не менее, как сообщило ведомство, «в целях снижения риска завоза инфекционных заболеваний усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска с Украиной через государственную границу Российской Федерации».