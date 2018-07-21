Вашингтон, 21 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Футбольный мяч с чемпионата мира по футболу, который президент Российской Федерации Владимир Путин во время саммита в Хельсинки 16 июля подарил президенту США Дональду Трампу, проверяет служба безопасности американского президента. Об этом накануне, 20 июля, пишет Business Insider.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж Леонид Гайдай. 1968. СССР Подарок

По данным издания, подобную процедуру проверки проходят все подарки, которые получает президент США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время пресс-конференции по итогам российско-американского саммита на высшем уровне в Хельсинки Путин подарил Трампу мяч с чемпионата мира по футболу. Трамп поблагодарил российского лидера и заявил, что мяч он передаст своему младшему сыну Бэррону.

При этом сам факт переговоров с Путиным вызвал в США волну критику в адрес Трампа. Примечательно, что сенатор-республиканец Линдси Грэм потребовал ни в коем случае не вносить мяч от Путина в Белый дом, так как в нём могут быть «жучки».