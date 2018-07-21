Москва, 21 июля, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предлагает правительству РФ внести бурых и гималайских медведей, а также кабаргу в список стратегически важных ресурсов. Об этом накануне, 20 июля, пишет газета «Коммерсантъ».

Цитата из м/ф «Маугли». реж Роман Давыдов. 1973. СССР Балу (гималайский медведь)

Проект постановления правительства, подготовленный ФСБ, преследует цель остановить сокращение численности этих животных. В пояснительной записке указано, что данный шаг необходим в связи с тем, что медведи и кабарги широко востребованы на нелегальных зарубежных рынках.

Напомним, что согласно действующему законодательству, несогласованный вывоз стратегически важных товаров с территории России считается контрабандой и карается. В частности, в перечень стратегических товаров входят редкоземельные металлы, этиловый спирт, мясо животных, рыба и ракообразные. Кроме того, в перечень входит мясо животных, находящихся под угрозой исчезновения или занесенных в Красную книгу.

По данным Генеральной прокуратуры России, с 2015 года популяция бурого медведя в стране сократилась с 225 до 143 тыс. особей — почти на 40%. Главная причина сокращения — браконьерство. Популяция кабарги также сокращается.

В связи с этим ФСБ предлагает внести изменения в пункт 2 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»), наказание по которой составляет до 12 лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Суть изменений заключается в том, что в перечень стратегически важных товаров и ресурсов вносятся медведь бурый (ursus arctos), медведь гималайский или белогрудый (selenarctos thibetanus) и кабарга (moschus spp.).