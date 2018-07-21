Париж, 21 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. Президент французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Нассер Аль-Хелаифи опроверг информацию ряда СМИ о том, что между нападающими команды Неймаром и Килианом Мбаппе имеет место конфликт. Об этом сегодня, 21 июля, сообщает портал Goal.com.

Publicdomainpictures.net Французский футбол

Аль-Хелаифи заявил, что у Неймара и Мбаппе очень хорошие отношения, и они прекрасно понимают друг друга.

«А разговоры всякого рода являются лишь выдумками журналистов. Невозможно представить, что они станут враждовать. Они рады играть вместе. Они оба показали отличный футбол на чемпионате мира-2018», — подчеркнул президент ПСЖ.

Он напомнил, что на чемпионате мира 2018 года Мбаппе показал потрясающую игру за французскую национальную сборную. Неймар также показал высокий уровень игры, несмотря на недавнюю травму.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар и Мбаппе являются трансферными целями клуба «Реал». Но позднее Неймар заявил, что остаётся в ПСЖ.