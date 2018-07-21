Луганск, 21 июля, 2018, 09:43 — ИА Регнум. За минувшие сутки 20 июля Вооружённые силы Украины (ВСУ) однократно обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщает 21 июля «Луганский информационный центр».

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдат ВСУ

По данным оборонного ведомства ЛНР, район села Калиновка подвергся обстрелу украинских силовиков из ручного противотанкового гранатомёта и стрелкового оружия.

Напомним, 19 июля в пресс-службе Народной милиции ЛНР сообщили, что очередной этап разведения сил у Станицы Луганской был сорван украинскими силовиками, обстрелявшими собственные позиции.

Читайте также: Украинские военные обстреляли собственные позиции в ЛНР