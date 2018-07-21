Владивосток, 21 июля, 2018, 09:35 — ИА Регнум. В акватории Японского моря корвет Тихоокеанского флота (ТОФ) «Совершенный» провел артиллерийские стрельбы по воздушной цели, передаёт телеканал «Звезда».

Mil.ru Корвет Тихоокеанского флота «Совершенный»

В ходе учений боевой корабль ТОФ отразил атаку условного противника с воздуха.

«Решая задачи противовоздушной обороны, артиллеристы корвета выполнили стрельбу по воздушной цели — сбрасываемой авиационной парашютной мишени», — цитирует телеканал слова представителя пресс-службы Восточного военного округа.

Также сообщается, что корабль отрабатывал взаимодействие с противолодочными самолетами Ил-38 морской авиации флота.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в ходе манёвров в Японском море корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» выследили и «уничтожили» подводную лодку условного противника.

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