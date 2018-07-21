Москва, 21 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 21 июля, воздух прогреется до +27 градусов Цельсия. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Алексей Боголюбов. Москва. 1880-е

Температура воздуха днём составит +25…+27 градусов Цельсия. При этом погода будет облачной и дождливой, местами возможны грозы.

Ветер в столице восточный и юго-восточный. Его скорость составит 5−10 м/с. Во время грозы ветер может усиливаться до 17 м/с.

На 21 июля в Москве сохраняется «желтый» уровень погодной опасности.

Напомним, что погоду в столичном регионе формирует мощный малоподвижный циклон, который оттеснил антициклон на северо-восток.