Киев, 21 июля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Колумнист иваново-франковской газеты «Галичина» поделился своими переживаниями от прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Автор рассказал, что на Украине было два противоположных мнения: ЧМ смотреть нельзя, ибо он проходит у «оккупанта», но — проводит-то его FIFA, а не «оккупант». В итоге журналист пришел к компромиссу: оговариваясь, что «грешен», он признается, что да, смотрел, но в основном — только вторые таймы, чисто для отслеживания результата. Как описан прошедший мундиаль глазами украинской прессы, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

За Россией, рассказывает «Галичина», тоже следили, желая ей проигрыша, в идеале позорного. Великое разочарование вызвала победа России над испанцами, но потом в дело вступили хорваты. Хорватам даже простили, что они были одними из тех, из-за кого в мундиале не участвовала сама Украина (уточняется, что не очень-то и хотелось).

«Валидольный» матч и большая радость от победы хорватов и благодарность за десятисекундное видео Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, из уст которых прозвучало: «Слава Украине! Эта победа — за «Динамо» и за Украину. Давай, давай, Хорватия, вперед!». Этот призыв двух хорватов всколыхнул патриотические чувства на Украине и за ее пределами», — пишет автор, уверяя, что серебро Хорватии завоевано во славу Украины.

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