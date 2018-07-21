Пекин, 21 июля, 2018, 08:29 — ИА Регнум. Китайские исследователи подтвердили, что новое лекарство от лейкемии готовится пройти клинические испытания, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

(сс) jarmoluk В лаборатории

Как заявили в Китайской академии наук, новый препарат HYML-122 был одобрен Китайским национальным управлением по контролю за оборотом лекарственных средств. Исследователи из провинции Аньхой потратили четыре года на разработку нового препарата.

Как сообщили исследователи, препарат предназначен для пациентов с острым миелогенным лейкозом, который представляет из себя рак крови с высоким показателем смертности. Его причиной является повреждение ДНК кровообразующих стволовых клеток в костном мозге, что приводит к формированию поврежденных клеток крови.

Как отмечают ученые, эксперименты над животными показали эффективность HYML-122, и если клинические тесты окажутся столько же успешными, препарат может стать хорошим решением для пациентов с поздней стадией заболевания.