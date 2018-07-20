Тель-Авив, Израиль, 21 июля, 2018, 01:03 — ИА Регнум. Новые объекты на территории Палестины атаковали израильские истребители, сообщила Армия обороны Израиля (IDF) в Twitter.

Idf.il ВВС Израиля

Израильское военное ведомство уточнило, что удары нанесены еще по 25 объектам. Цель — уничтожить противников Тел-Авива — военных ХАМАС и их инфраструктуру.

«Недавно IDF осуществили дополнительные удары по 25 военным объектам, включая штаб батальона ХАМАС в Хан-Юнисе в южной части сектора Газа», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля израильские военные распространили информацию о 15 ударах по объектам ХАМАС. Пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус сказал, что из-за обстрела со стороны Палестины погиб военный Израиля.