Киев, 21 июля, 2018, 00:28 — ИА Регнум. В Житомирской области продолжается подготовка к параду в честь 27-й годовщины независимости Украины, сообщила пресс-служба министерства обороны страны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Счёт

«Все мероприятия по подготовке парада идут по графику и находятся на постоянном контроле», — сообщил командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Сергей Попко.

В этом году в параде примет участие 200 единиц техники. Эксперты гадают, какие образцы вооружения продемонстрируют ВСУ.

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