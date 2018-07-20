Киев, 21 июля, 2018, 00:14 — ИА Регнум. Посол Италии на Украине вызван в украинский МИД после заявлений итальянского вице-премьера Маттео Сальвини о проплаченном «евромайдане», сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С целью выражения протеста и получения разъяснений итальянской стороны в МИД приглашён посол Италии на Украине», — сообщили в МИД Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 июля в интервью газете The Washington Post итальянский политик заявил, что так называемый евромайдан — это никакая не революция, а проплаченная Западом акция.