Дамаск, 20 июля, 2018, 23:17 — ИА Регнум. В сирийской провинции Идлиб наблюдается активизация незаконных вооружённых формирований. Об этом сегодня, 20 июля, заявил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Алексей Цыганков на брифинге.

Freedom House Сирийские боевики

По его словам, ситуация в провинции Идлиб вызывает беспокойство, так как наблюдается активизация незаконных вооружённых формирований, примкнувших к террористической группировке «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Были зафиксированы попытки боевиков прорваться в северную часть провинции Хомс. Боевики применяли террористов-смертников при нападении на позиции сирийской правительственной армии.

Кроме того, с территории, контролируемой боевиками, были запущены ударные беспилотные летательные аппараты.

Сирийские правительственные войска отбили атаки.