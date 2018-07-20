Кизилюрт, Дагестан, 20 июля, 2018, 23:14 — ИА Регнум. Два сотрудника полиции погибли вечером 20 июля в результате обстрела в Кизилюртовском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД России.

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По информации ведомства, нападение было совершено на 764-м километре федеральной автодороги «Кавказ». Неизвестные на автомобиле Lada, поравнявшись с машиной сотрудников ДПС, открыли по ним стрельбу. От полученных ранений двое полицейских скончались на месте.

Нападавшие скрылись с места преступления. Для их поимки на территории Кизилюртовского района объявлен план «Сирена».