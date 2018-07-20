Санкт-Петербург, 20 июля, 2018, 22:53 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов обыскали квартиру на улице Гастелло в рамках расследования уголовного дела о теневом обналичивании денег. Об этом сегодня, 20 июля, сообщают местные СМИ.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Когда оперативники пришли в квартиру, в ней никого не оказалось. Во время обыска стражи порядка открыли холодильник и из него посыпались денежные купюры. Всего в квартире правоохранители изъяли полмиллиарда рублей.

Перевозить столь большой объем денежных средств работники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Санкт-Петербургу не рискнули и вызвали СОБР Росгвардии.