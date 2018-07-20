Вашингтон, 20 июля, 2018, 22:49 — ИА Регнум. В администрации президента США не поддерживают предложение о проведении в Донбассе референдума о статусе неподконтрольных Киеву территорий. Об этом 20 июля заявил представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гаррет Маркис.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Организация так называемого референдума в неподконтрольной правительству части Украины не была бы легитимной», — приводит его слова агентство Reuters.

Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки предложил ему рассмотреть вопрос об организации референдума в Донецкой и Луганской народных республиках. По информации издания, о своём предложении сам Владимир Путин рассказал на закрытом совещании с послами в МИД России.