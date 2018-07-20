Киев, 20 июля, 2018, 22:56 — ИА Регнум. На дорогах Украины с 21 июля начнутся проверки лицензий автоперевозчиков, сообщил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян 20 июля в эфире телеканала «112.ua».

Общественный транспорт

Совместные патрули национальной полиции и сотрудников Трансинспекции будут выявлять тех, кто незаконно возит людей. По словам министра, от 50 до 70% пассажирских перевозок в стране осуществляется незаконно, либо с нарушениями.

«Все те, кто осуществляет автобусные коммерческие и пассажирские перевозки без лицензии, будут оштрафованы, а их автомобили, возможно, будут конфискованы. Те, которые осуществляют перевозки в переоборудованных из грузовых в пассажирские автобусы, незаконным путем оплатят минимальный штраф 17 тыс. грн с вытекающими последствиями, что они будут лишены лицензии, если это легальные перевозчики», — рассказал Омелян.

Министр также подчеркнул, что с первого января 2019 года все пассажирские маршрутки, переоборудованные из грузовых автомобилей, будут эвакуироваться на штрафстоянки, а затем утилизироваться.

Напомним, 20 июля в Николаевской области микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли пять человек. Позже в Житомирской области при столкновении грузовика и автобуса погибли 10 человек.

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