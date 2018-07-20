Киев, 20 июля, 2018, 22:04 — ИА Регнум. На встрече президентов России и США в Хельсинки была сделана заявка на новый передел мира, который условно называют Ялтой-2, заявил украинский историк и журналист Владимир Скачко 19 июля в интервью телеканалу «Топинформ».

Ялтинская конференция. 1945

По словам журналиста, подобное мнение первыми выразили финские журналисты. В своем открытом письме они заявили, что Соединенные штаты могут ради своих интересов разделить с президентом России Владимиром Путиным мир на двоих.

Скачко отметил, что в данный момент решается три главных вопроса Ялты-2: Когда она будет? Кто будет сидеть в кресле победителей? Понадобится ли для этого война?

«Я лично не верю, что люди могут договориться, когда есть возможность кого-то потоптать. Я не верю в геополитическое милосердие, по той простой причине, что я как профессиональный историк никогда его не видел, я не вижу его сейчас и я не думаю, что изменится что-то в менталитете человека, который может что-то получить за счет другого, а не договориться», — подытожил журналист.

Напомним, как сообщило издание Bloomberg, в Хельсинки Владимир Путин сделал Дональду Трампу конкретное предложение по урегулированию вооруженного конфликта на Украине. В ДНР и ЛНР могут провести референдум о статусе этих территорий.

Отметим, что хельсинская встреча лидеров двух стран не оформила новый миропорядок после завершения мирового конфликта. Скорее напротив — она прошла в преддверии глобальных изменений.

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