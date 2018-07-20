Ульяновск, 20 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Посетители и персонал торгово-развлекательного центра «Аквамолл» в Ульяновске вечером 20 июля были эвакуировали из-за возгорания, сообщает местный портал 1UL.RU.

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По предварительным данным, в здании загорелась электрощитовая. Очевидцы сообщили о запахе гари, однако открытого возгорания нет. На место прибыли пожарные и сотрудники скорой помощи.

В пресс-службе компании DARS заявили изданию «Ульяновск онлайн», что ситуация в ТРЦ на данный момент нормализована. «В здании произошло короткое замыкание, вследствие чего возникло задымление… В данный момент причина задымления устранена полностью», — отметили в компании.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что всего из здания торгового центра были эвакуированы свыше пяти тысяч человек, пострадавших в результате инцидента нет.

Отметим, что официальной информации о произошедшем от МЧС на данный момент не поступало.